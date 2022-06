Incontro Maldini-Massara con la Roma: due risultati. Anche Zaniolo nei discorsi

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, come testimoniato dalle immagini di TuttoMercatoWeb.com, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno incontrato a Milano Tiago Pinto, direttore generale della Roma. È stata l'occasione per intavolare diversi discorsi, tra cui, chiaramente, quelli legati al calciomercato.



Due risultati

La prima conseguenza che si può trarre da questo incontro riguarda Alessandro Florenzi: come anticipato nei giorni scorsi, il terzino Campione d'Europa e d'Italia verrà acquistato definitivamente dal Milan per 2 milioni di euro circa e non ai 4,5 pattuiti nella passata stagione. Il secondo risultato, invece, riguarda direttamente il Milan: Maldini e Massara, nonostante non abbiano ancora rinnovato ufficialmente il loro contratto, stanno continuando a lavorare senza sosta per regalare a Pioli tutto ciò che gli serve per la nuova stagione.



Discorso Zaniolo

Oltre al nome di Veretout, che non è certamente tra i preferiti del Milan per il post Kessie, è probabile che sul tavolo di Maldini-Massara-Pinto ci fosse anche il nome - chiacchieratissimo - di Nicolò Zaniolo. Il club rossonero ha chiesto informazioni per l'esterno giallorosso, anche perché il suo profilo è gradito ai due dirigenti. Al momento difficile parlare di trattativa vera e propria, ma l'incontro di ieri testimonia che l'asse Milan-Roma sia, in queste settimane, ancora piuttosto caldo.