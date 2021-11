Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Alessio Romagnoli e Mino Raiola si sono incontrati a Milano in serata. Una cena in cui si è discusso sul contratto del difensore rossonero, in scadenza na giugno 2022. Nei prossimi giorni, inoltre, l'agente incontrerà la dirigenza di Via Aldo Rossi.