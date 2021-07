I media colombiani hanno accostato nuovamente James Rodriguez al Milan, parlando addirittura di "cauto ottimismo" nella trattativa. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, da via Aldo Rossi non arrivano conferme, soprattutto per una questione d’ingaggio. L'ex Bayern e Real, infatti, ha uno stipendio fuori portata per i rossoneri.