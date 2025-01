Jovic cercato dal Monza dopo l'uscita di Djuric: Galliani proverà a convincerlo

Nonostante quei pochi minuti contro la Juventus, Luka Jovic non rientra nei piani del Milan di Sergio Conceiçao. Per questo motivo il club rossonero starebbe cercando di trovare una nuova sistemazione all'attaccante serbo, anche per fare spazio a Santiago Gimenez, il sogno del Diavolo per questo calciomercato invernale.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport. il futuro di Luka Jovic potrebbe essere ancora in Serie A, al Monza di Adriano Galliani, alla ricerca di un sostituto di Milan Djuric, trasferitosi al Parma. Il serbo, al momento, non sarebbe convinto della destinazione, con l'ex amministratore delegato rossonero che nei prossimi giorni si rimboccherà le maniche, scenderà lui in prima persona in campo per far cambiare idea a Jovic e regalare a Bocchetti un vero e proprio colpo per la salvezza.