Jovic, sondaggi dalla Russia e dall'Arabia per il serbo. Al momento nulla di concreto

vedi letture

Il futuro di Luka Jovic è ancora tutto da scrivere. La volontà del Milan, come ha confermato anche Matteo Moretto questa mattina, è quella di rinnovare almeno per un altor anno l'attaccante serbo. La stagione dell'ex Real Madrid non era cominciata nel migliore dei modi ma dopo la fine del mese di novembre, Jovic si è ritagliato un importante ruolo da comprimario che lo ha portato, da riserva, a raggiungere quota 9 gol segnati alla sua prima annata con la maglia del Milan.

Secondo l'indiscrezione riportata da Moretto, su Jovic, che tentenna in attesa di capire i progetti del Milan per lui, ci sarebbero stati dei sondaggi dallo Zenit San Pietroburgo e da alcuni club dell'Arabia Saudita. Si sarebbe trattato solamente di interessamenti senza risvolti realmente concreti.