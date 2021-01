Junior Firpo piace al Milan, Koeman: "Andrà via? Dipende da cosa vuole lui"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, alla vigilia della gara contro l'Elche, in conferenza stampa ha parlato anche della possibile partenza di Junior Firpo, obiettivo del Milan in questa seduta di mercato invernale: “Dipende dal giocatore, è con noi, ciha soddisfatto quando ha avuto i suoi minuti e le sue partite. Dipende da cosa vuole ogni giovane giocatore, ci sono calciatori che possono ricoprire quella posizione ma non possiamo perdere giocatori, abbiamo ancora tante partite".