Juventus, Cambiaso al City finanzierebbe l'operazione Tomori

Quella di questa sera contro il Milan potrebbe essere l'ultima partita di Andrea Cambiaso in maglia Juventus. Da lunedì, infatti, il laterale italiano potrebbe vestire un azzurro diverso rispetto a quello che solitamente gli consegna il ct Spalletti, ovvero quello del Manchester City, che dopo la partita di campionato contro l'Ipswich Town formalizzerà l’offerta di 65 milioni con bonus per l’acquisto del terzino bianconero al quale verrebbe raddoppiato l’ingaggio con un nuovo contratto quinquennale e opzione per la sesta stagione

Scrive Tuttosport che la Juventus cercherà di alzare un poco di più la presa, certa che in estate si aprirà una vera e propria asta per Cambiaso, complici anche gli interessi di Real Madrid e Bayern Monaco. Nel frattempo, se la cessione del classe 2000 dovesse andare in porto in questo calciomercato, la Vecchia Signora avrà la liquidità necessaria per andare a completare la difesa di Thiago Motta.

Potremmo dunque dire che Cambiaso rifinanzierà la retroguardia bianconera, con Fikayo Tomori del Milan, oggi avversario, che rientra nei lista dei preferiti di Giuntoli. Oltre al difensore rossonero, comunque, la Juventus seguirebbe anche Hancko del Feyenoord e Danso del Lens, ma il milanista offrirebbe la sicurezza di un inserimento immediato perché conosce il nostro campionato considerati i suoi trascorsi al Milan.