Kalulu verso la Juventus. Le cifre: bianconeri spingono per il diritto di riscatto

Il centrale rossonero classe 2000 Pierre Kalulu, forse un po' a sorpresa, è molto vicino a cambiare maglia. Sul giocatore, nelle ultime ore, si è intensificato l'interesse concreto della Juventus a caccia di un difensore centrale al posto di Jean-Clair Todibo, sfumato perché trasferitosi al West Ham. La scelta è così ricaduta su Kalulu che in questo momento è scivolato indietro nelle gerarchie dei titolari rossoneri e vorrebbe avere maggior spazio nel corso della prossima stagione.

Juventus e Milan sono in trattativa, con la squadra bianconera che spinge per un diritto di riscatto mentre i rossoneri preferirebbero un obbligo. L'accordo si sta giocando tutto su questa sottile linea di confine. Di fatto, come scrive Tuttosport, l'intesa sulle cifre è stata trovata: si parla di un prestito oneroso a 3.5 milioni a cui verranno aggiunti i 14 milioni del riscatto più circa 3 milioni di bonus. A corredo di tutto questo anche un 10% sulla futura rivendita. Dunque un'operazione complessiva da 20.5 milioni totali.