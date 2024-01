Kiwior: "Milan e Roma su di me? Mi fa piacere, ma non ci sono stati colloqui con me"

Jakub Kiwior, difensore dell'Arsenal accostato nelle ultime settimane anche al Milan, si è così espresso a sport.pl, testata polacca, sulla Premier League, campionato in cui è arrivato un anno esatto fa dallo Spezia: "Sì, secondo me è il miglior campionato del mondo. La differenza più importante è il ritmo della partita, che impone la necessità di prendere decisioni immediate in campo".

Come ti senti quando senti notizie di mercato sull'interesse del Milan o della Roma? Considereresti un ritorno in Italia se mister Arteta desse il via libera?

"È sicuramente bello e sono felice che ci sia interesse nei miei confronti, ma mi concentro su quello che è adesso. Inoltre non ci sono ancora stati colloqui con me".