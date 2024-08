Koné vuole andare via, il Borussia fissa il prezzo del cartellino: 25 milioni di euro

La volontà di Manu Koné è la stessa da diverse settimane, vuole andare via già in questo calciomercato nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ed il Borussia Monchegladbach è pronto ad accontentarlo a patto che però vengano rispettate le sue richieste.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Florian Plettenberg per Sky Sport DE, la società tedesca è ancora in attesa di offerte concrete, ma soprattutto credibili, per l'argento delle ultime Olimpiadi di Parigi. Conisderata l'importanza del giocatore, il Gladbach si aspetta di ricevere almeno 20 milioni di euro dalla cessione di Koné, o meglio, vuole che questa cifra corrisponda alla base fissa di un accordo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi.

Il francese resta un obiettivo del Milan, non prioritario ma lo rimane comunque, anche se il rilancio delle ultime ore per Fofana allontanerebbe Koné da Milanello.