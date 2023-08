Krunic, dalla Turchia convinti del rilancio del Fenerbahçe a più di 10 milioni

Rade Krunic nelle ultime settimane è diventato improvvisamente al centro delle chiacchiere di mercato rossonere. Il Fenerbahçe ha messo gli occhi sul centrocampista bosniaco e gli ha fatto una proposta economica molto importante. Chi invece non ritiene adeguata l'offerta turca è il Milan che vuole la giusta cifra per far partire, eventualmente, uno dei titolari attuali: i rossoneri proprio per questo stanno alzando un muro.

Eppure dalla Turchia sono sicuri che nei prossimi giorni il Fener tornerà alla carica e lo farà con una proposta da oltre 10 milioni che potrebbe iniziare a far vacillare anche le resistenze di via Aldo Rossi. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.