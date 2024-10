L'Empoli pensa già al riscatto di Vasquez: costa meno di un milione

Tra le grandi sorprese di questo avvio di campionato c'è sicuramente l'Empoli che è rimasto imbattuto fino a questo weekend quando ha perso contro la Lazio a Roma ma non senza dare battaglia fino all'ultimo secondo. Uno dei motivi per cui i toscani stanno rendendo in questo modo va cercato anche tra i pali. Quest'estate a difendere la porta dei toscani è arrivato il colombiano Devis Vasquez, portiere di proprietà del Milan che però in rossonero non ha mai giocato neanche un minuto.

Dopo averlo preso a sorpresa il 1° gennaio 2023, Vasquez la stagione scorsa l'ha passata in prestito tra Sheffield Wednesday e Ascoli: proprio nelle Marche si è messo in mostra, nonostante la retrocessione. In estate l'Empoli ha scommesso su di lui e la puntata sta ripagando. Come scrive la Gazzetta dello Sport la squadra toscana sta già pensando al riscatto del portiere. Per ottenere l'acquisto a titolo definitivo del sudamericano dal Milan servirà meno di un milione.