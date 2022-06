L’Equipe - Botman e Renato Sanches al Milan: decisivo il CdA del Lille. I dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da L’Equipe, autorevole testata sportiva francese, la situazione societaria del Lille sta incidendo sul calciomercato del Milan rallentandone le trattative. Gli affari Botman e Renato Sanches, nonostante siamo ben avviati, sono, infatti, soggetti alla decisione del CdA del club francese tenutosi nella giornata di oggi.

Durante tale riunione, si è discusso circa le modalità con cui risanare il bilancio del Lille dopo l’approfondimento del giudizio richiesto dalla DNCG, l’organo che controlla annualmente le situazioni finanziarie delle squadre francesi. Sono due, nel dettaglio, le correnti interne: quella di Olivier Letang, controverso AD del Lille, e quella di Marylin Partners, fondo controllore della società. Se dovesse vincere la proposta di Letang le cessioni di Botman e Renato Sanches al Milan dovrebbero chiudersi entro fine giugno in modo da raggiungere in tempo il patrimonio netto positivo; se dovesse prevalere Marylin Partners, le cessioni dei due calciatori slitterebbero a luglio in modo da far rientrare i ricavi nel bilancio della prossima stagione. Tutto, comunque, è soggetto prima all’approvazione della DNCG.