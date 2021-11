L'Equipe - Il Milan monitora ancora la situazione Corona: il giocatore piace anche in Francia

Come riporta l'Equipe, il Milan è ancora interessato ancora a Jesus Corona, esterno del Porto, squadra nel girone del Milan in Champions. L'esterno messicano, che a giugno del prossimo andrà via a zero, piace anche all'Olympique Lione. I rossoneri erano molto vicini al classe '93 gia nella passata sessione di mercato, quando la società di Via Aldo Rossi era in cerca di un trequartista.