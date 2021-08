L'Equipe, Kolo Muani allontana le pretendenti: "So che resterò al Nantes"

L'attaccante del Nantes Randal Kolo Muani, accostato anche al Milan negli ultimi giorni, in un'intervista a L'Equipe ripresa da transfermarkt.it ha parlato del suo futuro, allontanando le voci su un suo trasferimento durante questa sessione di mercato: "So che passerò la prossima stagione al Nantes. Il presidente mi conosce bene e sa che questo discorso non mi interessa. Sono un giocatore del Nantes e mi interessa solo il campo".