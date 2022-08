L'Equipe - Lione, trovato l'accordo con il West Ham a più di 60 milioni di euro per la cessione di Paquetà

MilanNews.it

Come riferito da L'Equipe, noto giornale sportivo francese, Lione e West Ham nel pomeriggio hanno risolto gli ultimi dettagli per l'affare Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, infatti, si unirà al club londinese per poco più di 60 milioni di euro (bonus inclusi) e firmerà un contratto quinquennale.