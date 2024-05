L'Equipe - Theo vorrebbe lasciare il Milan. Servono almeno 80 milioni

Continuano le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese, che parteciperà ai prossimi Europei, potrebbe vivere un'estate molto calda anche a livello personale. Secondo quanto viene riferito direttamente dalla Francia, e dal quotidiano L'Equipe, il terzino rossonero avrebbe maturato la decisione di voler lasciare il Milan nel corso della prossima campagna acquisti estivi. Theo sarebbe pronto per lo step successivo nella sua carriera e alla finestra c'è soprattutto il Bayern Monaco che potrebbe perdere Alphonso Davies.

Come scrive il quotidiano francese chiunque fosse interessato a Theo Hernandez, Bayern o altri club, dovranno pagare una cifra importante. Secondo L'Equipe servono almeno 80 milioni di euro per strappare il calciatore ai rossoneri. Curiosamente questa è la stessa cifra con cui, qualche anno fa, i bavaresi acquistarono il fratello di Theo, Lucas, dalle file dell'Atletico Madrid. Va ricordato che Theo Hernandez va in scadenza di contratto nel 2026 e i discorsi per un possibile rinnovo non hanno ancora portato i loro frutti.