L'ex obiettivo rossonero Tanganga si libera a zero: il Parma interessato

Si muove il mercato del Parma, con la dirigenza del club crociato alla ricerca di rinforzi da regalare a mister Fabio Pecchia in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie A dei Ducali. Nelle scorse settimane per il Parma si era fatto il nome di Japhet Tanganga, centrale difensivo di proprietà del Tottenham che a gennaio si è trasferito in prestito al Milwall - club che non vedrebbe l'ora di poterlo riabbracciare - in Championship, la Serie B inglese.

Il ragazzo è in scadenza di contratto con il Tottenham e da domani sarà libero di firmare con qualsiasi squadra, visto che dagli Spurs non è arrivata l'offerta per il rinnovo. Secondo quanto riportato dal South London Press il Milwall ha presentato un'offerta al difensore per tentare di convincerlo a tornare a vestire la maglia dei Lions, senza però aver tuttora ricevuto una risposta da parte del calciatore che sembra stia cercando di temporeggiare.

Sempre secondo il sito d'oltremanica sul difensore continua a esserci l'interesse da parte di Parma e Luton (Championship) e l'ormai ex Tottenham potrebbe essere stuzzicato dall'idea di confrontarsi su palcoscenici di primo piano piuttosto che in categorie secondarie come quelle in cui gareggeranno le altre formazioni che lo stanno seguendo.