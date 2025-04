L'intermediario Gardi racconta un retroscena dell'affare Morata al Galatasaray

vedi letture

George Gardi, agente ed intermediario che in inverno ha curato il trasferimento di Morata dal Milan al Galatasaray, nella sua intervista a turkiyegazetesi.com.tr racconta un retroscena sulla trattativa e del depistaggio utilizzato per “dirottare” un altro club turco fuori dall’affare. Le sue dichiarazioni:

La rivalità G.Saray-F.Bahçe vi mette sotto pressione? Sappiamo che il Fenerbahce voleva prendere Icardi. Sono successe situazioni simili con altri giocatori?

"No, non si tratta di pressione, ma di motivazione a fare prestazioni di livello superiore. Vorrei citare anche il Besiktas, è un club importante e ci sono altri club che si comportano bene. Sì, è vero che il Fenerbahce voleva prendere Icardi. Anche molti altri club erano interessati a lui. Ultimamente ho notato che il Fenerbahce è interessato anche a giocatori per i quali ho negoziato i trasferimenti per il Galatasaray, ad esempio quelli di Zaniolo e Skriniar. Ammetto che in alcune occasioni ho usato strategie per evitare che ciò accadesse, come nel caso di Morata. Non volevo ostacoli finanziari nelle mie trattative con Morata e il Milan. Sapevo che anche il Fenerbahce stava cercando un giocatore per lo stesso ruolo, così ho contattato l'Al Nassr e l'agente di Talisca e ho detto loro che il Galatasaray era interessato al giocatore e voleva finalizzare il trasferimento. Pochi giorni dopo le mie telefonate, Il Fenerbahce ha comprato Talisca. Con l'appoggio di Abdullah Kavukçu, ho continuato le trattative con Morata in segreto".