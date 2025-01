L'offerta del Fener per Pavlovic: prima prestito, poi titolo definitivo. No del Milan

Nella giornata di ieri è stata riportata l'offerta del Fenerbahce per Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan. Oggi la Gazzetta dello Sport riferisce che i turchi prima avevano proposto una soluzione in prestito con diritto ma poi hanno alzato il tiro mettendo sul piatto una proposta per l'acquisto a titolo definitivo per una somma pari a quella spesa dal Milan in estate per prelevarlo dal Salisburgo: i rossoneri hanno pagato gli austriaci 18 milioni più bonus. Da Casa Milan è arrivato un "no" secco.

Verosimilmente il Milan non vuole privarsi dopo appena sei mesi di un calciatore su cui comunque ha investito una discreta somma, anche se il difensore da metà prima parte di stagione in avanti è letteralmente scomparso dai radar: pensare che il suo avvio era stato molto convincente e doveva essere uno dei titolari della squadra... Il rifuto rossonero potrebbe anche spiegarsi con l'infortunio di Malick Thiaw: il tedesco ne avrà per qualche settimane e rimanere sguarniti nel reparto non è la mossa giusta.