L'uscita di Baka è la condizione necessaria per l'arrivo di Onyedika

Il Milan ha messo da diversi giorni gli occhi su Rapahel Onyedika, centrocampista classe 2001 del Midtjylland. La dirigenza rossonera avrebbe già formulato un'offerta attorno ai 5 milioni di euro con il club danese che ha rifiutato e ha fatto sapere di non voler accettare offerte inferiori a 8-9 milioni. In tutto questo c'è anche la situazione Bakayoko da sistemare: l'uscita dell'attuale centrocampista rossonero è una delle condizioni necessarie per far arrivare il calciatore nigeriano alla corte di Pioli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.