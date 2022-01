La Gazzetta conferma: Gabbia rimane al Milan

Fino a qualche giorno fa, il destino di Gabbia sembrava scritto, con Milan e Sampdoria che avevano trovato un’intesa per un prestito di sei mesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’infortunio di Tomori ha bloccato ogni manovra in uscita nel reparto arretrato. Gabbia, dunque, unico centrale di ruolo attualmente disponibile in rosa, è diventato di fatto un intoccabile. Il giovane rossonero resterà quindi a Milanello per giocarsi le proprie carte.