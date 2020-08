La Gazzetta su Brahim Diaz: "Rossoneri in pole per il jolly d'attacco diventato grande con Pep e Zidane"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Brahim Diaz: "Rossoneri in pole per il jolly d'attacco diventato grande con Pep e Zidane". Il Milan è vicino ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento del Real Madrid in prestito con diritto di riscatto. Brahim Diaz, che nonostante la sua giovanissima età è già stato allenato da due grandi tecnici come Guardiola e Zidane, può fare sia il trequartista che l'esterno d'attacco.