La Nazione - Pezzella, futuro lontano da Firenze: resta viva l'ipotesi Milan

Tra i giocatori accostati al Milan in passato e che potrebbero cambiare casacca figurano anche Milenkovic e Pezzella. La Nazione, in particolare, riporta che i due difensori in scadenza di contratto nel 2022 potrebbero rimanere in Italia così come accassarsi all'estero. Milenkovic è cercato da Tottenham e Juventus mentre per Pezzella si torna a parlare di Atalanta e, più sfumato, di Milan.