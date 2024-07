La pista Lukaku non scalda: il Milan non può aspettare sconti del Chelsea

vedi letture

Negli ultimi giorni è avanzato con forza il nome di Romelu Lukaku come possibile nuovo numero 9 del Milan. Il nome dell'attaccante belga sicuramente è stato messo al vaglio della dirigenza rossonera ma, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, è un profilo che non scalda ai piani alti di via Aldo Rossi. In particolare per le condizioni di acquisto che, attualmente, sono totalmente inesistenti. Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo per 40 milioni, una somma che il Milan non spenderà per un over 30.

L'unico caso in cui da Casa Milan potrebbero cominciare a interessarsi sarebbe l'apertura al prestito da parte del Chelsea: un'eventualità che potrebbe verificarsi ma sicuramente non in queste settimane, più verso la fine di agosto come era capitato la scorsa estate con la Roma. Chiaramente il Milan ha un'urgenza importante al centro dell'attacco e non può aspettare così tanto per arrivare al suo nuovo numero 9. Per questo i rossoneri nei prossimi giorni dovranno dare una stretta finale in tal senso.