La prima amichevole ricorda a tutti che il Milan è forte (e che sarà rinforzato)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso con tanta positività il primo test del pre campionato del Milan Campione d'Italia: i rossoneri hanno battuto per 1-2 il Colonia, grazie alla splendida doppietta nel primo tempo di Olivier Giroud (assist super di Rebic col tacco per il primo gol, passaggio vincente in verticale di Brahim per il secondo).



Le indicazioni

Tale match, giocato in casa di una buona squadra come il Colonia anche più avanti in fatto di preparazione, ha confermato - se mai ce ne fosse bisogno - quanto il Milan sia forte. D'altronde, non è un caso che i rossoneri facciano benissimo ormai da due anni e mezzo, non è un caso che siano stati primi in classifica per lunghi tratti degli ultimi due campionati, non è un caso che abbiano il Tricolore del 2021-2022 sul petto. E c'è una certezza: le vicende di giugno e il mercato a rilento non stanno condizionando un progetto che era, è e resta, comunque, vincente.



Rinforzi in arrivo

E anzi: i rinforzi arriveranno. In primis da Milanello: ieri, infatti, non sono stati della partita Maignan, Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic e Leao, rientrati da poco in gruppo e disponibili per la prossima amichevole contro lo ZTE. E arriveranno anche dal calciomercato: biosgna star certi che Maldini e Massara concluderanno qualche acquisto importante... e non è da escludere che il secondo (dopo Origi) possa essere Charles De Ketelaere già nella settimana che comincerà domani.