La Stampa - Milan, da oggi entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Donnarumma: Raiola è in Italia

Secondo quanto riporta l'edizione de La Stampa in edicola questa mattina, da oggi entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: il suo agente Mino Raiola è infatti in Italia. Il Milan spera di accorciare la distanza tra domanda e offerta e di arrivare in fretta ad un accordo per il prolungamento del giovane portiere rossonero.