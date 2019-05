La Stampa - Milan, senza Champions potrebbe partire un big: Gigio, Romagnoli e Suso in vetrina

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il Milan, non solo dovrebbe rinunciare ai famosi 50 milioni di euro di ricavi che arriverebbero dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, ma potrebbe essere costretto anche ad una cessione importante oltre all'addio di Calhanoglu e quello di Bakayoko che non sarà riscatto dal Chelsea: Donnarumma (50 milioni), Romagnoli (50) e Suso (40) sono in vetrina. A riferirlo è l'edizione odierna de La Stampa.