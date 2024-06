Lascia il Milan a zero, ora può firmare per il Modena: ecco chi

Si muove su vari fronti il mercato del Modena. Dopo l'ufficialità del riscatto di Simone Santoro dal Perugia il club canarino si è attivato, come riporta il Corriere dello Sport su due giocatori a parametro zero come Thomas Alberti, lo scorso anno al Fiorenzuola e Mattia Caldara, in uscita a parametro zero dal Milan dopo sei anni di permanenza e solamente tre presenze. Al 30 giugno, tra pochi giorni, Caldara sarà senza squadra e il Modena ci sta pensando.