Laudisa: "Adli sostituto di Bennacer, ma comporta l'uscita di Pobega"

Il giornalista Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sul calciomercato del Milan: "Tanti movimenti in casa Milan. L'ultimo nome è quello di Yacine Adli, centrocampista 21enne del Bordeaux; ha le qualità di un tuttofare che potrebbero qualificarlo come il sostituto di Bennacer. Ecco perché la trattativa sta andando avanti spedita tanto da poter essere chiusa anche in settimana. Ciò comporta l'uscita di Tommaso Pobega. Soltanto in prestito, però, perché il ragazzo si è ben comportato nel pre campionato e quindi per il futuro vuol tornare alla base: per lui ci sono offerte di Sampdoria, Cagliari, Udinese e Torino".