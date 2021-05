Laudisa: "Ecco perchè il Milan è in vantaggio sulle altre per Giroud"

Carlo Laudisa, ai microfoni di Gazzetta TV, ha parlato così del possibile arrivo al Milan di Olivier Giroud: "L'attaccante de Chelsea è in scadenza di contratto. Nei mesi scorsi, il francese ha flirtato con la Lazio, con l'Inter e anche con la Juventus, ma in questa fase il Milan appare vantaggiato perchè in passato gli hanno sempre offerto un ruolo di secondo piano, mentre con Pioli avrebbe molto più spazio. E poi c'è quella lingua francese che nello spogliatoio rossonero ormai va di moda. Il Milan sta incominciando a entrare nell'ordine di idee che Giroud fa rima con gol in rossonero".