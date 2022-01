Laudisa: "Milan-Bailly, al momento la trattativa non è semplice"

Intervenuto sull'account Instagram di Carlo Pellegatti, Carlo Laudisa de “La Gazzetta dello Sport” ha parlato di Eric Bailly: “Entriamo nel vivo nelle manovre di questi ultimi giorni. Mi riferivo al Milan per Eric Bailly, il difensore del Manchester United che ha 27 anni, ha già avuto i suoi momenti di gloria e in questo momento è protagonista con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa, che contro la Guinea ha vinto, anche se di misura. In questo momento la trattativa non è semplice perché i Red Devils non accettano l’idea di un prestito. Al contrario, i rossoneri vogliono saggiare la ripresa di un giocatore che al Villarreal nel 2015 aveva impressionato, tant’è vero lo United lo aveva pagato 40 milioni di euro. Poi ha trovato spazio con Mourinho, meno un po’ dopo. Ha grande velocità, un giocatore che ha quella potenza fisica che serve per dare ulteriore qualità al reparto arretrato. Ma nel frattempo il Milan si tiene largo, tant’è vero che si tiene stretto Gabbia”.