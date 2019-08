Laxalt-Atalanta, ci siamo quasi: il Milan ha aperto al prestito con obbligo

Atalanta, per Diego Laxalt ci siamo (quasi): secondo quanto appreso da gianlucadimarzio.com, il Milan avrebbe aperto ad una soluzione in prestito con obbligo di riscatto. Giovedì gli agenti del giocatore uruguaiano ex Genoa si incontreranno con la dirigenza del club bergamasco. Intanto quest'oggi, al termine del confronto con la dirigenza rossonera, il procuratore di Laxalt Ariel Krasouski ha dichiarato: "E' stato un incontro molto positivo, stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per Diego e per il Milan. Continuiamo a lavorare in sintonia col direttore". L'agente di Laxalt ha poi fatto il punto sulle offerte arrivate per il giocatore: "Stiamo parlando con alcuni club ma di concreto non c’è nulla. Andrà via in prestito”.