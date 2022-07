Lazio, Acerbi non vuole presentarsi in ritiro. Ci sarebbero 4 club di A su di lui

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Acerbi scalpita per lasciare la Lazio. La rottura con la tifoseria è ormai insanabile e i suoi agenti sono al lavoro per trovargli una nuova squadra. Come riporta Il Messaggero, Milan, Inter, Juve e Fiorentina tergiversano, ma ora come ora l'esperto difensore andrebbe ovunque pur di non presentarsi il 9 luglio ad Auronzo per il ritiro biancoceleste.