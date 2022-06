Lazio, per Acerbi oltre il Milan c'è anche la Juventus: i bianconeri devono sostituire Chiellini

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime ore si è parlato di Francesco Acerbi come affare low cost per la difesa del Milan. Il difensore milanese, che ha già vestito la maglia del Diavolo per i primi mesi della stagione 2012/2013, è in procinto di lasciare la Lazio dopo 4 stagioni condite da 173 presenze complessive e 10 gol. Il club biancoceleste è alla ricerca di un suo sostituto dopo gli screzi avuti nell’ultima stagione. Il Corriere della Sera quest’oggi riporta la notizia che anche la Juventus sta pensando ad Acerbi per il dopo Giorgio Chiellini. Il classe 1988 piace ai bianconeri perché è esperto e perché è mancino di piede, proprio come lo era Chiellini. Un’idea last minute che potrebbe stuzzicare Federico Cherubini e tutta la dirigenza bianconera.