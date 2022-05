Lazio, si allontana Romagnoli e riprende quota l'ipotesi Ferrari

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio punta Gian Marco Ferrari per rinforzare la difesa di Sarri nella prossima stagione. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale negli ultimi giorni avrebbe ripreso consistenza l'interesse dei biancocelesti per l'esperto centrale del Sassuolo.

Il primo obiettivo per la retroguardia - sottolinea il quotidiano - era Alessio Romagnoli in scadenza col Milan, ma il centrale romano in questo momento si è allontanato e alla fine potrebbe anche rinnovare coi rossoneri.