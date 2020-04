Le 10 Sport - Psg, si cercano rinforzi per il centrocampo: occhi su Bennacer

Secondo quanto riporta Le 10 Sport, quotidiano francese, il PSG sarebbe alla ricerca di nuovi rinforzi per il centrocampo. Il club transalpino, in particolare, avrebbe messo nel mirino Ismael Bennacer, centrocampista in forza al Milan. L'attuale numero 4 rossonero è tra i protagonisti della complicata stagione del Milan e, in questo senso, Leonardo e la dirigenza transalpina sarebbero intenzionati a fare un'offerta.