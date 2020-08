Le 10 Sport - Thauvin, non solo Atalanta: anche Milan e Roma in corsa per il francese

In scadenza di contratto con il Marsiglia, Florian Thauvin è uno dei campioni del mondo che potrebbero cambiare casacca nella prossima stagione. L'esterno francese, in particolare, è seguito da diverse squadre tra cui molti club italiani. Secondo quanto riporta Le 10 Sport, oltre all'Atalanta infatti si sarebbero rifatte vive sia il Milan che la Roma che, già in passato, avevano mostrato interesse per il giocatore.