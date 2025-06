Le due stelline del Milan in Serie B? Camarda e Liberali piacciono alla Carrarese

Dopo l'ottima stagione personale vissuta tra le fila del Milan, dove ha fatto da jolly tra prima squadra, Milan Futuro e sprazzi di Primavera con la Youth League, Francesco Camarda ha acceso ampiamente i fari su sé stesso, tanto che adesso la Serie B inizia a bussare alla porta dei rossoneri per il talento classe 2008; che, come noto, è già finito nel mirino di Spezia e Monza. Ma non sono queste le uniche due formazioni cadette ad aver puntato l'attaccante, che lascerà il Milan in prestito in estate.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, anche la Carrarese si sta muovendo per Camarda, consapevole della concorrenza che c'è sul giocatore, e starebbe tentato di stringere con i rossoneri per dare a mister Calabro un rinforzo di assoluto valore, che potrebbe per altro non essere l'unico ad arrivare in Toscana, nel caso in cui si concretizzasse la trattativa. Il club apuano sta infatti valutando anche la possibilità di prelevare in prestito il trequartista Mattia Liberali, altro elemento della formazione U23 ma con anche una presenza in Serie A (esordio nella massima serie lo scorso 15 dicembre contro il Genoa).

Saranno quindi settimane piuttosto calde quelle che si preannunciano all'ombra della apuane, con la società che vuole farsi trovare pronta già in vista del ritiro estivo.