Moretto: "Ad oggi direi che Vlahovic potrebbe essere, qualora si trovasse un accordo sull’ingaggio, il profilo un po’ più accessibile per l'attacco"

Nel corso del suo collegamento a Radio Napoli Centrale Matteo Moretto parla del Milan e degli obiettivi per l'attacco dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Milan-Vlahovic può veramente succedere? “Io credo di sì. È uno dei primissimi nomi di Allegri. Come nomi per l’attacco del Milan ho fatto Vlahovic, perché è un profilo che piace a Tare ed Allegri, genera consensi e anche per situazione contrattuale è anche un pochettino più semplice di altri obiettivi. Ho fatto il nome di Darwin Nunez perché è vero che il Milan ha chiesto informazioni, così come è vero che si è mosso anche su altri profili, anche di maggior caratura europea. Però ad oggi, se devo essere sincero, per costi direi che Vlahovic potrebbe essere, qualora si trovasse un accordo sull’ingaggio, il profilo un po’ più accessibile”.