Moretto: "Musah, di fatto le parti la settimana scorsa erano quasi in chiusura. Poi distanza sui bonus facili e difficili"

Matteo Moretto, in collegamento con Radio Napoli Centrale, fornisce un aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni:

“Su Musah mi aspettavo dei contatti ad inizio settimana. Non ho specificato se lunedì o martedì. Credo che le parti tornino a parlare in queste ore per avvicinarsi su quelli che sono i bonus dell’operazione, perché di fatto le parti la settimana scorsa erano quasi in chiusura. Poi dopo c’è stata una distanza che non si è riusciti a superare su bonus facili e bonus difficili che sono 3-4-5 milioni. Sono più 4 milioni che 5. Ad oggi le parti non si sono ancora riaggiornate”.