Di Marzio: "Per il Milan Leoni è il primo della lista: valutazione da almeno 25 milioni"

Nel pomeriggio abbiamo raccontato (clicca qui) di come il Milan sia fortemente interessato a Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", conferma l'interesse così come le alte richieste del Parma per il giovane centrale. Queste le sue dichiarazioni:

“Per il Milan Leoni è il primo della lista, così come per l’Inter. Anche Comuzzo è tra i primi della lista. Sono giovani di talento e sono bravi. A Parma sono stati bravi a prendere Leoni a cifre ragionevoli: ora ha una valutazione da 25 milioni minimo, per Comuzzo invece a gennaio la Fiorentina ha rifiutato 30 milioni”.