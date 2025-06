MN - Il Milan punta forte su Leoni per la difesa: diversi contatti con gli agenti

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan sta puntando forte su Giovanni Leoni, giovanissimo difensore in forza al Parma. Ci sono stati diversi contatti con gli agenti del difensore italiano classe 2006: Igli Tare, infatti, lo considera tra i primi obiettivi per rinforzare la difesa.

di Antonio Vitiello

LA POSIZIONE DEL PARMA PER LEONI

Il vantaggio dell'Inter potrebbe essere la possibilità di fare leva su Christian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro che ha fatto giocare Leoni con regolarità. Anche il Milan, però, ha le sue carte da giocare: la rosea scrive che Massimiliano Allegri è molto amico di Federico Cherubini, amministratore delegato dei Ducali: si sa, nel calciomercato i giusti contatti spesso possono fare la differenza.

Dall'equazione, chiaramente, non va escluso il punto di vista del Parma che l'estate scorsa ha acquistato il calciatore dalla Sampdoria per 4,8 milioni più 3.5 di bonus e il 10% della rivendita. La società emiliana non ha intenzione di privarsi del giocatore, perché vorrebbe fargli disputare un altro anno in modo tale che la plusvalenza possa essere ancora più ampia. Sul giocatore però sono piombate non solo le milanesi ma diverse squadre italiane di vertice e la sensazione è che possa partire un'asta da oltre 20 milioni. In tutto questo l'inserimento di tale obiettivo nella lista rossonera è un chiaro segnale di voler riportare un po' di italianità nella squadra milanista, tema molto discusso nelle ultime due stagioni. Nel caso specifico da via Aldo Rossi vedono in Leoni il perfetto sostituto di Malick Thiaw se quest'ultimo dovesse lasciare Milanello.