Il Valencia rifiuta la prima offerta del Milan per Javi Guerra: 20 milioni non bastano

Il centrocampista spagnolo, protagonista all’Europeo Under 21, è nel mirino dei rossoneri. Ma a Mestalla alzano la posta.

Così, il Milan ha mosso i primi passi ufficiali per Javi Guerra, talento classe 2003 del Valencia CF, ma ha subito trovato un muro. La prima offerta presentata dal club rossonero — 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus — è stata rifiutata dalla dirigenza del club spagnolo. A confermarlo è COPE Valencia, che sottolinea come Ron Gourlay, CEO del Valencia, abbia respinto la proposta considerandola insufficiente.

Il centrocampista, attualmente impegnato con la Spagna all’Europeo Under 21, è uno dei profili più seguiti del mercato estivo. Il Milan lo ha messo nel mirino già da tempo, affascinato dalle sue qualità tecniche e dalla crescita esponenziale dell’ultimo anno. A Milanello lo considerano un investimento strategico per il futuro, ma il Valencia non ha intenzione di svendere uno dei suoi gioielli.

Lo scorso anno, Guerra era stato vicino all’Atletico Madrid per una cifra di 25 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale su una futura rivendita. Una valutazione che il club spagnolo ha ben chiara anche oggi. Il Milan, consapevole della concorrenza in arrivo da altri top club europei — tra cui Inter, club tedeschi e inglesi —, sembra intenzionato a rilanciare.

Nel frattempo, l’allenatore Corberán ha sottolineato in sede di ritiro a Singapore l’importanza di Guerra e del giovane Mosquera per il progetto tecnico del Valencia. Il club ha espresso l’intenzione di rinnovare il contratto del centrocampista, anche se al momento non ci sono ancora documenti ufficiali.

La sensazione è che la trattativa sia solo all’inizio e possa prolungarsi nelle prossime settimane. Il Milan vuole anticipare una possibile asta, ma per convincere il Valencia servirà uno sforzo economico maggiore.