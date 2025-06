Marca scrive: "I 20 milioni del Milan per Guerra rifiutati dal Valencia. Già con Musah erano state rifiutate diverse offerte più basse"

vedi letture

Secondo quanto riportato da Marca, nota testata sportiva spagnola, il Milan "non ha soddisfatto le richieste del Valencia per Javi Guerra con l'offerta da 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Se il Valencia dovesse concludere il trasferimento di Javi Guerra per 25 milioni di euro, per usare la cifra della scorsa estate, il Villarreal ne riceverebbe 7,5 milioni e il club del Mestalla 17,5 milioni, una cifra considerata insufficiente".

Considerando che il 30% della cessione del classe 2003 spagnolo andrà al Villarreal, alle "attuali condizioni - si legge - il club rossonero si è avvicinato al Valencia, ma al momento non c'è un accordo. L'anno scorso, un club come l'Atlético de Madrid ha concluso un accordo per 25 milioni di euro fissi, sebbene alla fine si sia tirato indietro con l'arrivo di Gallagher. A questo punto, il Valencia sa che Javi Guerra è uno dei giocatori più interessanti della sua squadra e che il momento giusto per assicurarsi un buon trasferimento per il giocatore potrebbe essere quest'estate".

Poi viene ricordato il precedente Musah: "Nell'estate del 2023, il Valencia - scrive Marca - ha rifiutato diverse offerte più basse del club italiano per Yunus Musah, fino a quando non è stato raggiunto un accordo per un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro più altri importi variabili, secondo il comunicato ufficiale del club".