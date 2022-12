Leao voglioso di rinnovare, gennaio mese chiave. Gazzetta: "La via per Leao"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prosegue la trattativa tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo di contratto. Come riporta La Gazzette dello Sport, mai come in queste ore il portoghese sta pensando a firmare. Spiega infatti il quotidiano come il Milan non voglia, per politica societaria, farsi carico dei famosi 19,5 milioni che Leao deve allo Sporting Lisbona. Ma proprio per aiutarlo economicamente anche in questa battaglia si è spinto ad offrire 6 milioni e mezzo a stagione, andando addirittura a quadruplicare il suo attuale ingaggio (1 milione e mezzo fino al 2024). Adesso la palla passa al giocatore, che dal canto suo sta bene al Milan e gli è riconoscente.

In caso di cessione, si legge sulla Rosea, non avverrebbe a gennaio. Il Milan non lo vuole perdere a stagione in corso. Mentre a giugno, con o senza rinnovo, tutto è possibile. Specie per la potenza dei ricchi club inglesi, pronti ad investire su Leao.