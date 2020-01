Leggo - Milan, le alternative a Robinson erano Juan Jesus e il ritorno di Laxalt

Per sostituire Ricardo Rodriguez, il Milan ha scelto di prendere Antonee Robinson del Wigan. Se l'affare per il terzino americano non fosse andato in porto, i rossoneri avevano comunque già pronte due alternative per la fascia sinistra: Juan Jesus della Roma e il ritorno a Milanello di Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino. Lo riferisce oggi Leggo.