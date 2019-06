L’era Elliott 2.0 è partita: Boban e Maldini guidano la rivoluzione

Il Milan ha assestato due colpi. Per ora non sul campo, dove la squadra deve essere ancora costruita, ma dietro la scrivania. E sono due colpi da novanta. Ieri il club ha finalmente annunciato in maniera ufficiale due dirigenti: Paolo Maldini come direttore tecnico e Zvonimir Boban come Chief Football Officer. Enrarmbi in realtà stanno già lavorando sotto traccia sul mercato, ma da ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità. “Quando Paolo mi ha chiamato per avere la mia disponibilità, sono salito in macchina e sono andato a Milano a casa sua, in piena notte, per capire lo stato delle cose”, ha raccontato Boban. “Dopo aver parlato con Ivan e la proprietà, tutto era chiaro ed eccomi qua, nella città, nel mio club che amo e nella terra che mi ha dato tanto”. Il ritorno di Boban in rossonero non è altro che l’ennesima certificazione della bontà del progetto Elliott. Il croato infatti aveva un ruolo di assoluto prestigio alla Fifa, essendo vicesegretario generale, e per accettare un ritorno ha avuto sicuramente ampie garanzie sulle ambizioni della proprietà americana. “Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l'unica natura della sua storia. Ed è la natura del tifo dei nostri tifosi. Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri”, ha spiegato Boban. Ma quale sarà il suo ruolo? Sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, lavorando a stretto contatto con Ivan Gazidis e Maldini. Per quanto riguarda l’ex capitano, si occuperà di tutte le sue attività e le priorità del momento, rappresentate dalla campagna trasferimenti, la pianificazione dei vari settori in vista del raduni estivi e degli impegni di precampionato. Mancano ancora due tasselli per il Milan Elliott formato 2.0, ovvero l’annuncio del direttore sportivo Frederic Massara e del nuovo allenatore Marco Giampaolo. A inizio della prossima settimana gli altri due annunci.