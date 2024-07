Longari: "Oltre a Morata anche una seconda punta: uno alla Gudmundsson"

Nell'Editoriale di Gianluigi Longari pubblicato sul sito di Sportitalia, il collega parla della situazione centravanti in casa rossonera. In particolare si concentra su Alvaro Morata che adesso è il candidato numero uno per raccogliere l'eredità di Olivier Giroud. Scrive Longari: "Sensazioni confermate, e che attendono che lo spagnolo prenda la sua decisione definitiva, ovvero ciò che sostanzialmente ancora lo separa da un Milan che sarebbe già pronto ad accollarsi la cifra della sua clausola rescissoria".

Poi Longari aggiunge anche l'indiscrezione sul possibile arrivo di un terzo attaccante, ipotesi accarezzata da Ibra ieri in conferenza: "La sensazione è che qualora fosse lui a raggiungere la fumata bianca, non si tratterebbe dell’unico innesto nel reparto avanzato. Al netto delle operazioni in uscita, l’idea di base sarebbe quella di affiancare al suo approdo anche quello di una seconda punta con tanti gol nelle gambe. Un profilo alla Gudmundsson, per intenderci, che vanta peraltro i già noti corteggiamenti di Fiorentina (da gennaio) ed Inter (che ad ogni modo potrà affondare il colpo solo dopo qualche uscita)".