Lorenzo Colombo ad un passo dal trasferimento all'Empoli

L'Empoli in queste ore è al lavoro per chiudere l'arrivo agli ordini di mister D'Aversa di due attaccanti: da un lato Sebastiano Esposito, dall'altro Lorenzo Colombo. Il primo arriverebbe dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società nerazzurra, il secondo in prestito secco dal Milan. In entrambi i casi ci sono buone possibilità che gli affari vada in corso, come confermato questa mattina dal presidente Fabrizio Corsi: "E' fiducioso per Esposito e Colombo? Sono molto fiducioso", ha detto ai microfoni di TMW.

Negli scorsi giorni, in merito al calciomercato dell'Empoli, il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi s'è espresso così: "I nomi sono quelli che stanno uscendo, la nostra pagina non è tutta da scrivere. Qui abbiamo un pacchetto di giovani che valuteremo in modo approfondito, ci sono dei ragazzi che hanno fatto cose importanti in categorie inferiori. A volte ti scervelli, poi la situazione ce l'hai in casa. Bisogna correggere e amplificarla la pagina. Le urgenze sono secondo me dove manchiamo in maniera evidente, ossia portiere, difensore e attaccante. Cercheremo di chiudere entro la settimana prossima, il timing del mercato è complicato".